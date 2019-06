Ricardo Santos segundo no challenge de Lucerna em golfe

O golfista português Ricardo Santos concluiu esta sexta-feira a segunda volta do torneio 'challenge suíço de Lucerna na segunda posição, a três pancadas do sueco Christofer Blomstrand, líder isolado.

Ricardo Santos, que na quinta-feira integrava o grupo de terceiros classificados, a duas pancadas do duo que liderava, mantém-se na corrida à vitória, embora agora a três pancadas do comandante e acompanhado por mais dois jogadores.

O jogador luso, que há cerca de duas semanas foi segundo classificado no 'challenge' de Brno, na República Checa, cumpriu a segunda volta em 68 pancadas, três abaixo do Par do campo e mais três em relação a quinta-feira, numa ronda muito regular e em que efetuou três 'birdies' (uma pancada abaixo do buraco).

O sueco Blomstrand efetuou um percurso em 64 pancadas e saltou para a liderança da provaAlém de Ricardo Santos, competiam na prova helvética os portugueses Vítor Lopes e João Carlota, tendo ambos falhado o 'cut' e sido assim eliminados.

Lusa