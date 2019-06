Suíça quer provar que é seleção a ter em conta no futebol mundial

Os futebolistas Steven Zuber e Kevin Mbabu querem provar no domingo, frente à Inglaterra, na Liga das Nações, que a Suíça é seleção a ter em conta nas próximas grandes competições mundiais.

"Todos os jogos a este nível são bons para podermos mostrar o que podemos fazer no futuro. Temos estado muito bem nos últimos anos e agora, se tivermos a oportunidade de ser terceiros neste torneio, vai ser muito bom para o nosso país", explicou Steven Zuber.

O lateral-direito, que também joga a médio, do Estugarda da Alemanha refere que a equipa está "focada e motivada para conquistar o terceiro lugar", considerando que atingir o pódio da Liga das Nações é "prestigiante" para a Suíça.

Kevin Mbabu refuta a ideia de que os oponentes entrem em campo no D. Afonso Henriques com o espírito da frustração por falharem a final.

"Quando jogamos pelo nosso país não precisamos de mais motivação, pois sobressai o orgulho. Vamos estar muito bem e dar uma alegria aos adeptos", desejou.

A Suíça perdeu por 3-1 com Portugal, com 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, enquanto a Inglaterra baqueou pelo mesmo resultado frente à Holanda, mas no prolongamento, após igualdade 1-1 no tempo regulamentar.

O atleta de origens francesas e congolesas viveu parte da juventude em Inglaterra - de 2013 a 2017 esteve ligado ao Newcastle -, pelo que assume que "este será um jogo muito especial", perante uma seleção que representa a sua "segunda casa".

O jogador de 24 anos espera uma Suíça a praticar "futebol ofensivo", admitindo que o opositor estará "algo mais cansado", uma vez que competiu na quinta-feira, um dia depois dos helvéticos.

"Ninguém pensava que íamos estar aqui, na 'final-four'. É muito bom o que já conseguimos. Se formos terceiros, será excelente. Um bom sinal para o futuro", reforçou Kevin Mbabu.

Para conquistar o último lugar do pódio, Mbabu espera que a sua equipa seja "mais eficaz" do que contra Portugal, confiando de que vai jogar "ainda melhor frente à Inglaterra".

Steven Zuber gostou do "controlo de jogo" contra o campeão da Europa, porém admite que a Suíça "falhou em detalhes importantes quando se quer ganhar".

"Temos boa mentalidade, estamos motivados e acredito que vamos dar uma alegria aos nossos adeptos", completou Zuber, que se escusou a atribuir favoritismos.

Suíça e Inglaterra defrontam-se no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, às 15:00.



Lusa