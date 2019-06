A história do menino que esperou por um abraço de Ronaldo à saída do Bessa

Cristiano Ronaldo protagonizou um momento de verdadeira solidariedade. O capitão da seleção nacional mandou parar o autocarro da equipa para abraçar uma criança.

Eduardo Moreira, um menino de 11 anos portador de uma doença rara, segurava um cartaz onde estava escrito "Cristiano dá-me um abraço".

Ronaldo terá reparado no pequeno fã à saída do Estádio do Bessa depois de um treino para a final da Liga das Nações com a Holanda.