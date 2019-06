Gareth Southgate quer evitar erros com Holanda para vencer Suíça

O selecionador Gareth Southgate reconheceu este sábado que a Inglaterra não pode cometer os erros de quinta-feira, frente à Holanda, se quiser derrotar a Suíça, na atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações de futebol.

Depois de ter perdido a meia-final por 3-1, após um prolongamento em que os dois golos decisivos da 'laranja mecânica' surgiram de falhas defensivas de John Stones e de Ross Barkley, a seleção inglesa joga novamente em Guimarães no domingo e pretende, nesse desafio, mostrar mais acerto defensivo para dar um triunfo aos cerca de 11.000 adeptos britânicos esperados no Estádio D. Afonso Henriques.

"Perdemos um jogo muito importante e temos cá milhares de adeptos. Temos de garantir que o nosso desempenho lhes dá algo em troca.

Queremos evitar os erros cometidos e estar a um nível muito elevado", disse o treinador, de 48 anos, na conferência de antevisão à partida marcada para as 14:00.

Gareth Southgate assumiu-se "desiludido" com o desfecho da meia-final, tendo em conta a ambição de vencer o troféu à partida para a fase final - a única competição vencida pelos ingleses foi o mundial, em 1966 -, mas frisou que os seus pupilos estão à mesma "motivados" para defrontarem a Suíça, uma formação, a seu ver, muito bem treinada por Vladimir Petkovic.

"É uma equipa muito estável na defesa. Tem alguns jogadores-chave, como o Shquiri. O seu treinador tem feito um trabalho brilhante. Afastaram a Bélgica na fase de grupos [da Liga das Nações] e são um grande desafio para nós", observou, acerca da seleção helvética, que perdeu a outra meia-final da prova, com Portugal (3-1).

Acompanhado na conferência de imprensa por Joe Gómez, defesa-central de 22 anos que venceu recentemente a Liga dos Campeões pelo Liverpool, o técnico confirmou que o 'onze' para domingo vai mudar, tendo afirmado que o defesa Ben Chilwell, o médio Jordan Henderson e o avançado Marcus Rashford estão em dúvida.

Apesar de ter reconhecido os erros frente à Holanda, Gareth Southgate lembrou que a Inglaterra soube controlar esse jogo em alguns momentos, nomeadamente o início da segunda parte, e anular o futebol ofensivo holandês em grande parte do jogo.

O antigo defesa-central, hoje ao comando da seleção dos 'três leões', disse ainda que o golo de Jesse Lingard anulado pelo videoárbitro, que daria o 2-1 à sua equipa, aos 83 minutos, foi bem ajuizado, apesar de, pessoalmente, "preferir que qualquer decisão da equipa de arbitragem seja final", sem auxílio tecnológico.

O treinador realçou ainda que a fase final da Liga das Nações é uma oportunidade para "cimentar" a evolução da sua seleção, à semelhança do que foi o mundial de 2018, na Rússia - a Inglaterra ficou no quarto lugar.

A Inglaterra defronta a Suíça, em jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações, às 14:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hategan.

Lusa