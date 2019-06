Luís Filipe Vieira dá os parabéns à seleção por "brilhante vitória"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deu este domingo os parabéns à seleção portuguesa de futebol pela "brilhante vitória" na Liga das Nações, frente à Holanda, por 1-0, no Estádio do Dragão.

"Em nome do Sport Lisboa e Benfica, muitos parabéns à seleção nacional pela brilhante vitória na primeira edição da Liga das Nações", afirmou Vieira, numa mensagem publicada no site das 'águias'.

Para o líder benfiquista, este triunfo é um "motivo de orgulho para todos os portugueses e o coroar do trabalho extraordinário liderado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, do selecionador nacional, Fernando Santos, e sua equipa técnica e do fantástico naipe de jogadores que conquistaram este troféu".

Um golo de Gonçalo Guedes permitiu à seleção portuguesa de futebol conquistar a primeira edição da Liga das Nações, com um triunfo por 1-0 na final com a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.

O jogador do Valência, que substituiu no 'onze' João Félix em relação às meias-finais, resolveu o encontro aos 60 minutos, com um remate à entrada da área, após um passe de Bernardo Silva.

O conjunto das 'quinas' arrebatou o segundo título internacional da sua história, depois do campeonato da Europa de 2016, então numa final com a anfitriã França (1-0, após prolongamento), graças a um golo de Éder.

Lusa