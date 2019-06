Marcelo considera que UEFA subvaloriza o peso de Portugal no mundo

O Presidente da República considerou este domingo que a UEFA, no plano do futebol, "subvaloriza sistematicamente" o peso de Portugal no mundo e defendeu que a seleção nacional, independentemente de ganhar na final, já ganhou projeção internacional.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas, depois de interrogado sobre as suas expectativas para a final de hoje da Liga das Nações da UEFA, entre Portugal e a Holanda, no Porto, partida à qual irá assistir no Estádio do Dragão.

"Portugal joga sempre para ganhar, mas penso que já ganhámos em termos de projeção internacional. O simples facto de Portugal, uma vez mais, afirmar a sua presença no Desporto, como em outras áreas de atividade, um pouco por todo o mundo, por razões muito diversas, tal é marcante", respondeu o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa contou depois o que ouviu de dirigentes da UEFA no último desafio, entre Portugal e a Suíça, no Porto, na quarta-feira.

"A própria UEFA subvaloriza sistematicamente o peso de Portugal no mundo também em termos de futebol. A UEFA admira, reconhece, mas fica sempre aquém daquilo foi depois a projeção da realização no nosso país. O que interessa não é um desafio de futebol ou uma Liga das Nações, mas o somatório de dados que mostram que Portugal está vivo, quer ser melhor, quer ser diferente e quer ter um futuro melhor do que o presente e o passado", acrescentou o Presidente da República.

Lusa