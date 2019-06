EUA iniciam defesa do título mundial feminino com 13-0 à Tailândia

A seleção de futebol feminino dos Estados Unidos iniciou hoje a defesa do título mundial com expressiva goleada 13-0 à Tailândia, o resultado mais desnivelado da história da competição, que vai na oitava edição.

A avançada Alex Morgan marcou por cinco vezes e, com isso, estabeleceu um novo recorde na prova, como o maior número de golos num só encontro da fase final.

Mewis e Lavelle também se destacaram ao 'bisar', enquanto Horan, Rapione e as suplentes Lloyd e Pugh também 'faturaram' e inscreveram, com um tento, o seu nome na história do desafio frente à 34.ª seleção do 'ranking' FIFA.

As norte-americanas, que procuram o quarto título em oito edições, lideram assim o grupo F juntamente com a Suécia, nona equipa do 'ranking', que venceu o Chile, 39.ª, por mais modestos 2-0, com tentos tardios, aos 83 e 90+4.

No grupo E, a Holanda, oitava do 'ranking', começou a competição com um triunfo por tangencial 1-0 sobre a Nova Zelândia, 19.ª, com Jill Roord, nos descontos (90+2) a fazer, de cabeça, o único tento.

A 'laranja mecânica' partilha o primeiro lugar com o Canadá, que, na segunda-feira, tinha batido os Camarões pelo mesmo resultado.



