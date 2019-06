Miguel Oliveira quer estar "mais perto do top 15"

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) conta estar mais perto dos primeiros 15 na sétima ronda do Mundial de MotoGP, o Grande Prémio da Catalunha, que se disputa no domingo, no circuito de Montmeló.

"Gosto muito da pista pelo que espero continuar o trabalho como em Mugello (prova anterior). Espero ser mais competitivo desde sexta-feira, que é o principal objetivo, e estar muito mais próximo do 'top' 15 do que aquilo que tenho estado nas últimas corridas", disse o piloto da KTM, citado pelo comunicado de imprensa da sua equipa, a Tech3.

Depois de um início de temporada em que surpreendeu pelos bons resultados, somando um 17.º lugar, um 11.º e um 14.º nas três primeiras corridas, o piloto português tem-se debatido com problemas na afinação da mota, queixando-se do atraso na chegada de novos componentes, que já são utilizados na equipa de fábrica.

Nas últimas três corridas, somou apenas um ponto, graças ao 15.º lugar conseguido no GP de França.

Em Jerez de la Frontera, Espanha, foi 18.º, averbando o seu pior resultado da temporada, e na prova mais recente, em Mugello (Itália), foi 16.º, já mais perto dos lugares pontuáveis, os 15 primeiros.

"Por isso, espero dar a volta aos resultados este fim de semana", concluiu.

No ano de estreia em MotoGP, Miguel Oliveira é 19.º classificado do campeonato, com oito pontos, após seis das 19 provas do calendário.

Lusa