Shakhtar Donetsk agradece a Paulo Fonseca por "três épocas lindas e brilhantes"

O Shakhtar Donetsk agradeceu hoje ao treinador português Paulo Fonseca, que assinou por dois anos com a Roma, as três temporadas "lindas e brilhantes" ao comando técnico da equipa ucraniana de futebol.

Num dia em que Paulo Fonseca foi oficializado como o novo treinador da formação da capital italiana, por duas épocas, mais uma de opção, o presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, dirigiu palavras de agradecimento ao português.

"Agradecemos a Paulo Fonseca por três lindas e brilhantes temporadas no Shakhtar. Por três anos consecutivos, conseguimos ter medalhas de ouro nas nossas mãos", pode ler-se numa curta nota na página oficial na Internet do Shakhtar.

A equipa ucraniana teceu ainda elogios ao técnico luso, enaltecendo a sua ambição e garantindo que "deixou marca na história" do clube.

"Paulo é um treinador ambicioso e queria experimentar a liga italiana. Não tem medo de enfrentar novos desafios e isso merece muito respeito. Desejo-lhe sucesso e agradeço-lhe muito. Deixou sua marca na história do clube, o seu nome permanecerá no coração dos adeptos e tenho certeza de que parte do coração de Paulo estará sempre com o Shakhtar", concluiu.