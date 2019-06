Atlético de Madrid oferece 6 M€ por época a João Felix

A notícia faz a manchete do jornal As: 6 milhões de euros limpos por época para João Félix. O Atlético de Madrid está assim disposto a igualar a proposta do Manchester City para cativar o jogador do Benfica.

O diário encontrou o jovem de férias nas praias de Ibiza e acompanha a história com fotografias e pretende justificar o esforço económico que o Atlético de Madrid estará disposto a fazer para levar o jogador de 19 anos da Luz.

O As garante que João Félix é o grande objetivo da direção do Atlético para reforçar o ataque na nova época. Diz o jornal que o clube madrileno sabe que terá de gastar muito dinheiro para levar Félix, numa operação por muitos considerada arriscada devido à idade do jogador.

Por outro lado, há quem entenda que em duas épocas, Félix vai confirmar a oportunidade do negócio.

De acordo com o jornal Record, o Atlético de Madrid já avançou com uma proposta de 60 milhões, mais 20 mediante o cumprimento de objetivos, mas Luis Filipe Vieira não quer abdicar dos 120 de cláusula de rescisão e já terá mesmo duas propostas desse valor em mãos.