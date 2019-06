Arthur recuperou e é opção do Brasil para a abertura da Copa América

O médio Arthur recuperou e pode ser opção no Brasil para o jogo de abertura da Copa América.

O jogador já treinou no relvado, depois de ter estado dois dias longe das vistas dos jornalistas.

No passado domingo, o brasileiro lesionou-se no joelho direito, no jogo com as Honduras, e teve de sair de maca. Chegou a temer-se o pior, mas a recuperação evoluiu favoravelmente e, assim, Tite poderá contar com o médio do FC Barcelona para o jogo de abertura desta sexta-feira (sábado, em Portugal) frente à Bolívia.