Benfica com jogo de apresentação em 10 de julho frente ao Anderlecht

O Benfica vai jogar com o Anderlecht, sexto classificado da Liga belga de futebol em 2018/19, o jogo de apresentação para a próxima temporada, num duelo no Estádio da Luz marcado para 10 de julho, foi esta quinta-feira anunciado.

Os campeões nacionais confirmaram esta quinta-feira o adversário para o encontro, marcado para as 20:30, com os encarnados a destacarem o emblema de Bruxelas como um "histórico" europeu.

Além de uma Taça UEFA, numa final frente ao Benfica, em 1982/1983, duas taças das taças e duas supertaças europeias, o Anderlecht soma 34 títulos de campeão da Bélgica e vários outros troféus de competições nacionais.

As águias visitam a Académica três dias depois, antes de três jogos na competição particular International Champions Cup, com Chivas, Fiorentina e AC Milan, antes de abrir a temporada contra o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting, na Supertaça, em 4 de agosto.



Lusa