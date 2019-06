Benfica empresta Krovinovic ao Vitória de Guimarães

Benfica e Vitória de Guimarães chegaram a acordo e Filip Krovinovic é reforço no Minho na próxima época.

De acordo com a imprensa nacional, o sérvio chega ao Vitória de Guimarães por empréstimo dos encarnados.

O médio chegou à Luz em 2017, proveniente do Rio Ave. Na primeira época ao serviço do Benfica, o jogador de 23 anos fez 17 jogos, até se lesionar gravemente no joelho direito.

Krovinovic regressou aos relvados um ano depois, mas esta temporada foi utilizado apenas nove vezes na equipa principal do Benfica e três na equipa B.