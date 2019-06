Estudo "O equilíbrio competitivo no futebol em Portugal e nas Big#5"

Segundo um estudo do Observatório do Futebol da Universidade Europeia, que comparou o equilíbrio competitivo da Liga portuguesa com as principais Ligas de Futebol da Europa, a Liga NOS é a competição mais desequilibrada logo a seguir à inglesa Premier League. O estudo analisou as últimas 4 épocas desportivas das competições nacionais de futebol em Portugal (Liga NOS), Espanha (La Liga, Inglaterra (Premier League), Itália (Serie A), Alemanha (Bundesliga) e França (Ligue 1). Para nos explicar melhor as conclusões deste estudo, Pedro Fatela, da Universidade Europeia, esteve na Edição da Manhã.