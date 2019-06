Portugal está na fase final do Europeu de andebol

A seleção portuguesa de andebol qualificou-se hoje, 14 anos depois, para a fase final do campeonato da Europa, que vai decorrer em 2020, ao ganhar a Roménia por 24-19, em Bucareste.

Em encontro da quinta jornada do grupo 6 da segunda fase de qualificação, a formação das 'quinas', que ao intervalo perdia por 12-11, somou os pontos que lhe garantem, pelo menos, o segundo lugar do agrupamento e o consequente apuramento direto.

Portugal, que tinha falhado as últimas seis fases finais, não marcava presença desde 2006, ano em que foi 15.º, entre 16 seleções.

Antes, foi 12.º e último na primeira edição, que organizou, sétimo em 2000, nono em 2002 e 14.º em 2004.

A fase final do Europeu contou com 12 seleções de 1994 a 2000, com 16 de 2002 a 2018 e vai ter 24 na edição de 2020, que se realiza na Áustria, Noruega e Suécia, de 09 a 26 de janeiro.

LUSA