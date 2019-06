Gritaram por Mbappé na apresentação de Hazard

Os adeptos do Real Madrid pediram a contratação de Kylian Mbappé durante a cerimónia de apresentação de Eden Hazard, esta quinta-feira, em pleno Estádio Santiago Bernabéu.

"Queremos Mbappé", gritaram os adeptos antes de Hazard subir ao relvado.

Depois de uma época muito aquém das expectativas, onde a equipa terminou em terceiro lugar no campeonato e caiu nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões aos pés do Ajax, os adeptos pretendem mais um "galáctico" e a vontade de terem Mbappé na equipa "blanca" mostra a sua exigência para com Florentino Peréz, presidente do Real Madrid.