Oliveirense vence Benfica e recupera liderança da final da Liga de basquetebol

A Oliveirense recuperou esta sexta-feira a liderança da final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer em casa do Benfica por 87-82, após prolongamento, no terceiro jogo do 'play-off' do título.

A equipa campeã nacional chegou ao intervalo a perder por dois pontos (34-32), num jogo que chegou ao final do tempo regulamentar empatado 71-71.

No prolongamento, e apesar de o Benfica ter disposto de sete pontos de avanço (78-71), a equipa de Oliveira de Azeméis recuperou e deu a volta ao marcador, vencendo por 87-82.

O quarto encontro realiza-se novamente no pavilhão da Luz, em Lisboa, às 19:30 da próxima segunda-feira, com o quinto e último jogo, se necessário, a jogar-se em Oliveira de Azeméis, às 17:00 do dia 22 de junho.

Lusa