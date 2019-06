Zvonimir Boban deixa FIFA e assume cargo administrativo no AC Milan

O croata Zvonimir Boban deixou o cargo de secretário-geral adjunto da FIFA para assumir funções diretivas no AC Milan, clube em que se juntará ao também 'rossoneri' Paolo Maldini.

"Boban será responsável pela coordenação e supervisão das atividades desportivas, trabalhando em contacto estreito com o diretor-geral Ivan Gazidis e o diretor técnico Paolo Maldini", refere o AC Milan em comunicado.

Boban foi jogador da equipa entre 1991 e 2001, vencendo uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, quatro campeonatos de Itália e três supertaças, num período em que coincidiu com Paolo Maldini, que fez toda a sua carreira no clube.

O antigo defesa, que esteve em cinco dos sete títulos europeus do AC Milan, vestiu as cores do clube desde os juniores, e nos seniores de 1984 até 2009.

O novo cargo de Maldini, como diretor técnico, e a chegada de Boban faz parte da reorganização do clube, após as saídas do treinador Gennaro Gattuso e do diretor desportivo Leonardo, num momento em que ainda não foi anunciado o novo técnico.

Lusa