Frederico Varandas vai diminuir orçamento para o futebol do Sporting

O Presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai baixar o teto salarial da equipa para um milhão de euros isentos de impostos.

A decisão tem em conta as limitações na tesouraria do clube que também estão a forçar a saída de Bas Dost, um dos mais bem pagos do plantel leonino. Sevilha, Schalke e Bórdeus podem ser os destinos do jogador.

O Sporting pede 20 milhões de euros pelo goleador de 30 anos mas as abordagens recebidas tem sido apenas de 10 milhões, um valor considerado injusto por Frederico Varandas.