Vanessa da Mata criticada por defender Neymar

YASUYOSHI CHIBA

O caso em que Neymar está a ser acusado de violar a modelo Najila Trindade continua a ser um dos grandes temas da imprensa brasileira e até a artista Vanessa da Mata abordou o assunto publicamente, o que lhe valeu algumas críticas. A cantora publicou no Twitter um ‘meme’ com uma imagem da manequim com um balão a questionar: ‘DJ ganha quanto?’. Uma clara alusão ao facto da mulher, alegadamente, estar apenas a tentar extorquir dinheiro ao famoso futebolista.

Vanessa da Mata acabou por ser acusada de machismo e não deixou os seus seguidores sem resposta: “Esta é a minha casa. Tenho o direito a dar uma risada dos memes e compartilhar quando acho que posso. Suas expectativas sobre mim não são minhas. Essa é a minha casa e posto o que eu quiser. Já, já, posto mais. Não espere de mim um ser intocável pelo popular”.

Leia Aqui o artigo na íntegra