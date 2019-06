Frank Lampard pode suceder a Sarri no Chelsea

Frank Lampard pode estar a caminho do Chelsea. De acordo com o jornal britânico The Times, o treinador inglês é o eleito para suceder a Maurizio Sarri.

O atual técnico do Derby County vai desvincular-se do clube da segunda liga inglesa e assinar duas temporadas.

Lampard vai estrear-se como técnico numa equipa da Premier League, depois de ter jogado pelo Chelsea entre 2001 e 2014.

Drogba, John Terry e Petr Cech, também ex-jogadores do Chelsea, podem, de acordo com a publicação, fazer parte da equipa técnica.