Marta só aceita patrocínios quando lhe pagarem o mesmo que a um futebolista

Marta, camisola 10 da seleção feminina brasileira, é a melhor do mundo e a única a marcar em cinco Mundiais, no entanto, segundo o jornal Veja São Paulo, recebe 269 vezes menos que o Neymar.

Recusou Adidas, Nike, Puma e outras grandes marcas desportivas. Marta luta pela igualdade de género e já deixou bem claro que a luta se estende para todos os campos.

Fundou a marca “Go Equal” e através desta dá voz à sua luta.

“Bola igual. Campo igual. Regras iguais. Se as mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens, por que é que não recebem o devido reconhecimento?”, pode ler-se numa publicação da marca.

A futebolista brasileira atingiu mais um recorde na passada quinta feira, dia 13 de Junho.

De chuteiras pretas, marcou golo e tornou-se, assim, a primeira a marcar em cinco Mundiais, ao lado dela só mais uma pessoa no mundo, o alemão Miroslav Klose.

Marta deixou os patrocínios de lado a julho de 2018 e, segundo o agente da futebolista, Fabiano Farah, é assim e assim será até que as marcas decidam pagar a Marta, a melhor jogadora do mundo pelo sexto ano consecutivo, o mesmo que pagam a um homem com as mesmas conquistas e com a mesma representatividade.