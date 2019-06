De acordo com o site do jornal espanhol "As", Dani Ceballos, médio do Real Madrid, não teve problemas em responder a Zidane, treinador da equipa espanhola, quando este lhe disse que não contava com o jogador para o projeto da equipa.

"Não se preocupe mister, eu também não queria trabalhar consigo", disse o jovem espanhol de 21 anos.

O mesmo jornal avança que a relação entre os dois "nunca foi boa", sendo que agora vão, definitivamente, continuar a trilhar caminhos diferentes.