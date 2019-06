Ao contrário de Portugal, nos Estados Unidos e em Inglaterra o dia do pai é celebrado no terceiro domingo do mês de junho, o que levou a muitas figuras do mundo do futebol a partilharem diversas imagens homenageando a figura paterna.

Paul Pogba, futebolista francês que atua no Manchester United, aproveitou o momento para partilha uma fotografia, de quando ainda era uma criança, ao pé do seu pai, que faleceu em 20017.