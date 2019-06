Sharapova regressa aos courts quase cinco meses depois

A tenista russa Maria Sharapova, ex-número 1 mundial e atual 85.ª da hierarquia, regressou esta terça-feira aos 'courts', quase cinco meses depois, com um triunfo sobre a eslovaca Viktoria Kuzmova em Maiorca, Espanha.

Sharapova, de 32 anos, superou Kuzmova, 46.ª jogadora WTA, por 7-6 (10-8) e 6-0, num embate em que salvou dois 'set points' no 'tie break' do primeiro parcial.

A tenista russa não jogava desde 31 de janeiro, dia em que bateu a australiana Daria Gavriola em São Petersburgo, num torneio que teve de abandonar, para ser operada ao ombro direito.

Na segunda ronda da prova espanhola, em relva, vai enfrentar a alemã Angelique Kerber, primeira cabeça de série e sexta jogadora mundial, ou a belga Yasaline Bonaventure.

Sharapova conta no seu currículo vitórias em todos os torneios do 'Grand slam', tendo triunfado no Open da Austrália em 2008, em Roland Garros em 2012 e 2014, em Wimbledon em 2004 e no Open dos Estados Unidos em 2006.

