Clube italiano precisa rapidamente de um comprador. Um euro e é seu

Unione Sportiva Foggia, quase 100 anos de história e à venda por apenas 1€

O Foggia Calcio, ou simplesmente Foggia, está à venda pelo valor simbólico de um euro. Em comunicado, a família Sanella informou esta terça-feira a vontade de ceder o clube para que este "tenha um futuro no futebol profissional".

"Como é sabido, nestes quatro anos temos feito todos os esforços, económicos, morais e de compromisso para o bem do Foggia Calcio e da cidade (...)", começam assim o comunicado.

Há uns meses, o presidente do clube italiano, Fedele Sanella, foi detido sob acusação de lavagem de dinheiro, entre outras fraudes. A última temporada não foi a mais feliz para clube uma vez que desceu ao terceiro escalão do futebol em Itália.

"As graves vicissitudes que atingiram nossa família e a equipa, devido a fatos ainda não comprovados, certamente influenciaram os resultados desportivos da última temporada".

O Foggia tem de encontrar um comprador até dia 24 para conseguir inscrever-se na Série C (terceiro escalão).

"Confirmamos também a existência de partes interessadas e como estão sendo conduzidas as negociações e análises adequadas para a venda da empresa. No entanto, como a conclusão de uma negociação nunca pode ser considerada certa até a conclusão efetiva dos acordos, e levando em conta a necessidade de registar o Clube até 24 de junho, confirmamos em qualquer caso a total e absoluta prontidão para avaliar cada um deles. outra proposta relativa à aquisição da empresa, com a única condição de que seja um projeto sério e concreto. (...) Aceitamos vender a Foggia Calcio pelo preço simbólico de 1 euro, apesar dos enormes investimentos económicos realizados nos últimos quatro anos".

O clube de Foggia chegou a estar na Séria A (equivalente à Primeira Liga), a última vez foi há mais de 20 anos.