Diretor de comunicação do FC Porto multado em 14 mil euros

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma multa de 14.340 mil euros e uma suspensão de 94 dias.

Em causa estão os comentários proferidos no programa "Universo Porto Bancada", do Porto Canal, acerca do Benfica e de alguns árbitros de futebol.

O FC do Porto também de terá de pagar uma multa de 15.300 euros por infração ao artigo 112 do regulamento, ou seja, lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva no jogo com o Sporting.