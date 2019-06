Mendy "honrado" por representar o Real Madrid nas próximas seis épocas

O defesa francês Ferland Mendy qualificou hoje de "uma honra" representar o Real Madrid, durante a apresentação como futebolista do clube espanhol, com o qual assinou contrato válido por seis temporadas.

"É uma honra estar no Real Madrid, o maior clube do mundo. Obrigado ao presidente pela sua confiança e obrigado ao clube", afirmou o defesa francês, que alinhava no Lyon, na apresentação como jogador dos 'merengues'.