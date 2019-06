Platini mostrou-se "sereno" após 15 horas de interrogatório

Após quinze horas de interrogatório no gabinete anti-corrupção da polícia judiciária francesa , Michel Platini saiu em Liberdade garantiu estar "tranquilo" por se sentir "alheio" a toda a situação.

William Bourdon, advogado do antigo presidente do organismo europeu, considera que o seu cliente "não é suspeito de qualquer acusação" que lhe é feita, e para ele "o caso está encerrado".

O ex futebolista francês é suspeito de corrupção, associação criminosa e tráfico de influências no processo de atribuição da organização do Mundial de 2022.