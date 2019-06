O futebolista português Ricardo Quaresma reagiu às palavras do presidente do Besiktas, Fikret Orman, que o acusou de falta de compromisso com a equipa nos momentos mais importantes, numa entrevista a um jornal Turco.

Quaresma, através das redes sociais, afirmou que irá dar uma entrevista quando regressar das férias, para esclarecer toda a situação.

No clube desde a época de 2015, o jogador reclama ainda salários em atraso.