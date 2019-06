Videoárbitro em destaque no jogo entre o Brasil e a Venezuela

As seleções do Brasil e da Venezuela anularam-se depois do jogo ter terminado sem golos, devido à decisão do videoárbitro que anulou três golos à equipa do Brasil.

No final do encontro, os treinadores de ambas as seleções mostraram-se satisfeitos pelas decisões tomadas pelo árbitro.

Tite, selecionador brasileiro, admitiu não ter "absolutamente nada a reclamar" relativamente às decisões tomadas pelo árbitro da partida, enquanto que o treinador da Venezuela, Rafael Dudamel, afirmou ter gostado da "autoridade" demonstrada pelos árbitros envolvidos na partida, num jogo em que estava presente uma das seleções favoritas a vencer a competição.

As duas equipas ocupam os dois primeiros lugares do grupo A da Copa América, ambas com quatro pontos.