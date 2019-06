Açores recebe cimeira sobre o espaço a partir de sexta-feira

A ilha açoriana de Santa Maria, onde será construída a anunciada base espacial para lançamento de microssatélites, acolhe na sexta-feira e no sábado a segunda edição da cimeira sobre espaço "New Space Atlantic Summit".

Trata-se de uma iniciativa organizada pela recém-criada agência espacial portuguesa Portugal Space, em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Centro de Investigação Internacional para o Atlântico (AIR Centre) e a Agência Espacial Europeia (ESA).



O evento inicia-se na sexta-feira com uma visita a Malbusca, a zona em Santa Maria para onde é apontada a construção e a operacionalização da pequena base espacial portuguesa, para lançamento de microssatélites a partir de 2021.



O consórcio vencedor da empreitada, que terá de integrar empresas aeroespaciais portuguesas, só será conhecido no final deste ano, disse à Lusa o ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor.



O calendário inicial apontava para abril ou maio a definição do contrato para a construção e a operacionalização do porto espacial, mas o aviso do concurso, lançado pelo Governo Regional dos Açores, dono da obra, foi publicado em 26 de março, com o prazo para a qualificação das candidaturas a terminar em finais de julho.



Numa fase anterior, de auscultação de potenciais interessados, e que partiu da iniciativa do Governo central, ficaram pré-selecionados cinco consórcios.



No sábado, último dia da "New Space Atlantic Summit", irão decorrer sessões temáticas dedicadas ao mercado espacial emergente e ao programa de lançamento de satélites nos Açores, bem como às aplicações da observação da Terra por satélite, nomeadamente na navegação marítima autónoma, na regulação do tráfego aéreo e nas energias limpas.



Entre os participantes da cimeira são esperados o ministro da Ciência, Manuel Heitor, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, a presidente da Portugal Space, Chiara Manfletti, o diretor do AIR Centre, Joaquín Brito, o diretor-geral da ESA, Johann-Dietrich Wörner, o ministro da Economia do Luxemburgo, Étienne Schneider, o presidente da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, João António Cadete de Matos, e empresários do setor do espaço nacionais e estrangeiros.

