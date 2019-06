Campeonato de WTCR de Vila Real regressa em julho nos 50 anos do circuito

O circuito de Vila Real da prova de WTCR - campeonato do mundo de automobilismo - regressa no mês de julho e comemora o 50º aniversário numa prova que conta com campeões do mundo e pilotos da cidade.

O piloto português Tiago Monteiro admitiu que o circuito de Vila Real é um "grande desafio" devido à "pista" e à "pressão" por ser uma prova emblemática do campeonato.

Com uma grande afluência de visitantes durante a competição, os empresários da região falam de um "forte impacto" no turismo e no comércio nos dias das corridas.

O circuito internacional de Vila Real está marcado para os dias 5, 6 e 7 de julho.