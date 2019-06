O FC Porto apresentou uma proposta ao guarda-redes Buffon, mas o facto de não existirem voos diretos para Turim poderá condicionar a ida do italiano de 41 anos para a equipa da cidade invicta.

Com a indecisão à volta do futuro de Iker Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio no início do mês de maio, os azuis e brancos adquirir um novo guarda-redes.