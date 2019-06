Federação Portuguesa de Futebol é o parceiro principal da Soccerex em Oeiras

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) é o parceiro principal da edição de 2019 da Soccerex Europe que se vai realizar em Oeiras, em 5 e 6 de setembro, anunciou hoje o organismo federativo no site oficial.

"A Soccerex irá colaborar com a Federação Portuguesa de Futebol na preparação e realização do evento, recorrendo à sua extensa rede e experiência para ajudar a definir o programa da conferência e colocar a comunidade futebolística portuguesa em contacto com os seus pares internacionais", indica a nota divulgada pela FPF.