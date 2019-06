Tenista australiana Ashleigh Barty a dois triunfos da liderança mundial

A tenista australiana Ashleigh Barty, segunda do ranking mundial, colocou-se esta sexta-feira a dois triunfos de destronar a japonesa Naomi Osaka da liderança da hierarquia, ao qualificar-se para as meias-finais do torneio de Birmingham, em Inglaterra.

Ashleigh Barty, que a 8 de junho conquistou o torneio de Roland Garros, segunda Grand Slam do ano, bateu na relva inglesa a veterana norte-americana Venus Williams, de 39 anos, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

Nas meias-finais, marcadas para sábado, a jogadora de 23 anos vai medir forças com a checa Barbora Strycova, 51.ª WTA, num torneio em que Osaka, a líder do ranking, caiu nos oitavos, a segunda ronda, face à cazaque Yulia Putintseva.

Também vão lugar por um lugar na final a alemã Júlia Georges, 19.ª jogadora mundial, e a croata Petra Martic, 25.ª.



Lusa