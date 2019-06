Judocas Telma Monteiro e Catarina Costa passam à terceira ronda dos Europeus em Minsk

As judocas portuguesas Telma Monteiro, na categoria de -57kg, e Catarina Costa, em -48 kg, qualificaram-se hoje para a terceira ronda dos II Jogos Europeus, em Minsk, que nesta modalidade valem como campeonato da Europa.

Telma Monteiro, que defende o ouro de Baku2015 e procura o sexto título europeu, aos 33 anos, superou na segunda ronda a romena Stefan Corina, 51.ª mundial, por 'waza-ari'.

A judoca lusa, 16.ª do 'ranking' mundial, que na primeira ronda tinha batido a holandesa Margriet Bergstra por 'ippon', vai disputar o acesso às meias-finais com a polaca Anna Borowka, 15.ª.

Por seu lado, Catarina Costa aplicou um 'ippon' para passar à terceira ronda da categoria de -48 kg, na qual Maria Siderot foi eliminada ao segundo combate.

Catarina, 13.ª do ranking mundial e que tinha ficado isenta da primeira ronda, bateu a austríaca Katharina Tanzer, 73.ª, e agora vai encontrar a espanhola Abelenda Martinez, 18.ª.

Maria Siderot, 28.ª da classificação, caiu, no ponto de ouro, perante a servia Milica Nicolic, oitava, depois de ter afastado a alemã Katharina Menz, 19.ª, por 'waza-ari'.

Sergiu Oleinic e João Crisóstomo, em -66 kg, Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52 kg, e Gonçalo Mansinho, em -60 kg, ficaram-se pelo primeiro combate.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.

Lusa