Uruguaio Rodrigo Bentancur renova com a Juventus até 2024

O médio internacional uruguaio Rodrigo Bentancur renovou contrato com a Juventus até 2024, anunciou este sábado o clube octocampeão italiano de futebol, no qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

Bentancur, que completa 22 anos na terça-feira, estava vinculado aos bianconeri até 2022, tendo agora prolongado por mais dois anos a ligação ao emblema que o contratou aos argentinos do Boca Juniors, em 2017, por 9,5 milhões de euros.

Em duas temporadas ao serviço da Juventus, o médio disputou 67 partidas e marcou dois golos, tendo contribuído para a conquista de dois campeonatos italianos, uma Taça de Itália e uma Supertaça.

O internacional uruguaio está integrado na seleção do seu país, que disputa a Copa América, no Brasil.

A formação de Turim, que conta no plantel com os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, vai ser treinada na próxima época por Maurizio Sarri, que chega do Chelsea para substituir Massimiliano Allegri.



Lusa