Bruma estará muito próximo de assinar pelo FC porto. Os dragões igualaram a oferta do PSV, cerca de 12,5 milhões de euros.

A SIC sabe que o FC Porto chegou a acordo com o RB Leipzig, só faltando acordar os termos do contrato com o jogador português.

Bruma tem duas propostas em cima da mesa, mas desde o início que o extremo dá preferência do clube do Porto.