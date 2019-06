Dani Alves termina contrato e deixa Paris Saint-Germain

O internacional brasileiro Dani Alves, cujo contrato com o Paris Saint-Germain expira no fim deste mês, vai deixar o clube pelo qual se sagrou bicampeão francês de futebol, anunciou este domingo o defesa nas redes sociais.

"Tudo tem um início, um meio e um fim e chegou o momento de colocar um ponto final. Termino um ciclo na minha vida, um ciclo de vitórias, aprendizagem e experiências", refere a conta oficial no Instagram do veterano jogador, de 36 anos.

Sem revelar o clube no qual pretende prosseguir a carreira, Dani Alves agradeceu ao PSG "a oportunidade de participar na criação de uma página na história do clube" da capital francesa, afirmando que sempre "fez o melhor possível" em defesa da equipa.

Dani Alves conquistou vários títulos em duas temporadas ao serviço do PSG, dos quais se destacam duas ligas francesas (2018 e 2019), uma Taça de França (2018) e uma Taça da Liga francesa (2018).

O antigo jogador do FC Barcelona e da Juventus, durante vários anos considerado um dos melhores defesas laterais do futebol mundial, está a disputar a Copa América em representação do Brasil, país anfitrião da prova, que Dani Alves capitaneia.

Lusa