Desportivo das Aves contrata Afonso Figueiredo por três épocas

O Desportivo das Aves contratou por três temporadas o defesa esquerdo Afonso Figueiredo, que em 2018/19 representou o Rio Ave, confirmou este domingo em comunicado o clube da I Liga de futebol.

"Afonso Figueiredo é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O lateral esquerdo, de 26 anos, rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas", informa o Aves, numa breve nota publicada no site oficial.

Com passagens pela formação do Sporting, Belenenses e Sporting de Braga, Afonso Figueiredo jogou na época passada no Rio Ave, tendo alinhado em 10 jogos do campeonato, oito dos quais como titular, contando ainda no currículo com presenças nas ligas francesa (Rennes) e búlgara (Levski Sofia).

O Aves informa ainda que o futebolista só vai realizar exames médicos na terça-feira, juntando-se à equipa e aos novos companheiros no dia seguinte, data do arranque oficial dos trabalhos, sob a orientação do treinador Augusto Inácio.



Lusa