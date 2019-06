O britânico da Mercedes saiu da pole position e liderou toda a corrida.

Terminou com uma vantagem de 18 segundos para o sergundo lugar. A marca alemã fez a dobradinha, com Valteri Bottas no segundo posto.

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc fechou o pódio no terceiro lugar.

Hamilton é o líder do mundial de pilotos e a Mercedes de construtores. A próximo prova é na Áustria de 28 a 30 de junho.