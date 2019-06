Angola arranca CAN 2019 com um empate frente à Tunísia

Angola empatou esta segunda-feira 1-1 com a Tunísia na sua estreia na Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol de 2019, em jogo do grupo E, disputado em Suez, no Egito.

A Tunísia, vencedora da competição em 2004, chegou ao intervalo em vantagem, graças a um golo de Youssef Msakni, na transformação de uma grande penalidade, aos 34 minutos, mas os 'palancas negras' igualaram no segundo tempo, por intermédio de Djalma, aos 73.

Angolanos e tunisinos, com um ponto cada, ficam agora a aguardar o desfecho do jogo entre o Mali e a Mauritânia, que hoje completa a primeira jornada do grupo E.

Os dois primeiros de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros apuram-se para os oitavos de final.

Depois de ter falhado as duas edições anteriores, Angola participa pela oitava vez na CAN - em 2008 e 2010 conseguiu atingir os quartos de final.

