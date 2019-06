Guarda-redes checo perto de assinar pelo FC Porto

Tomás Koubek, guarda-redes chego de 26 anos, pode ser o próximo reforço do FC Porto, depois do clube e o jogador terem chegado a acordo para um contrato de longa duração.

De acordo com a imprensa, o Rennes, clube que detém o passe do jogador, pede um valor a rondar os 10 milhões de euros para libertar Koubek, mas os azuis e brancos pretendem diminuir esse valor.

Iker Casillas, atual dono da baliza dos dragões, sofreu um enfarte do miocárdio no passado mês de maio, e neste momento a continuidade no clube é uma incógnita, o que leva os dirigentes dos dragões a procurarem um substituto, sendo que o nome do Buffon também está a ser equacionado.