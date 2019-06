Os dois clubes da cidade de Milão, que partilham o mesmo estádio de futebol, anunciaram através dos seus dirigentes que o estádio de San Siro será demolido com o objetivo de se construir um novo.

De acordo com o presidente do AC Milan, Paolo Scaroni, os clubes vão construir a nova infraestrutura "juntos", "perto do local onde se encontra o atual", sendo que no lugar do velho San Siro "serão construídos prédios.".