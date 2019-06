Paulo Fonseca já está em Roma

Paulo Fonseca, treinador português que trocou o Shakhtar pela Roma no final da temporada, chegou hoje à capital italiana onde assinou um contrato válido paras as duas próximas temporada, com mais uma de opção.

Em entrevista ao clube, Paulo fonseca admitiu que "não pensou duas vezes" no momento em que decidiu aceitar o convite dos dirigentes do clube, afirmando ainda estar "muito motivado para construir algo especial" com as suas "ideias.

No site da equipa italiana é possível ver as primeiras imagens do treinador nas instalações do clube.