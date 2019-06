Treinador Rafa Benitez deixa Newcastle após três épocas

O treinador espanhol Rafa Benítez vai deixar o cargo no Newcastle, no final do contrato com o clube da Liga inglesa de futebol, que expira em 30 de junho.

"É com tristeza que anunciamos que o treinador Rafael Benítez deixa o Newcastle no final do seu contrato, em 30 de junho de 2019", referiu o clube numa nota publicada na sua página oficial na internet.

O treinador, de 59 anos, sai de Newcastle após três épocas, a última das quais terminando no 13.º lugar, a segunda em 10.º e a primeira no 'championship', em que fez regressar em 2016/17 o Newcastle ao principal campeonato.

O clube explica ainda ter "trabalhado muito" para prolongar o contrato com o treinador, mas que "não foi possível" chegar a um acordo com Benítez e com os seus representantes.

Os 'magpies' deixam ainda um agradecimento ao técnico e indicam que começará agora a procura por um novo treinador.

Com passagens por clubes como o Real Madrid, Nápoles, Chelsea, Inter de Milão, Liverpool ou Valência, o futuro do técnico espanhol ainda está igualmente por definir.

Na sua carreira, Benítez conta com um vasto palmarés, em que constam uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Liga Europa, uma supertaça europeia e um Mundial de clubes, bem como dois títulos espanhóis, e taças em Inglaterra e em Itália.

Lusa.