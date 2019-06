O diário desportivo catalão Sport avança que Neymar terá um princípio de acordo com o Barcelona para uma possível transferência, com um contrato para as próximas cinco temporadas.

De acordo com o jornal, o jogador brasileiro terá aceite reduzir o ordenado para valores a rondar os 24 milhões de euros.

Neymar, de 27 anos, está no Paris Saint Germain desde 2017, altura em que foi transferido do Barcelona por um valor de 222 milhões de euros.