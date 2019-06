Nadal critica forma de designação de cabeças de série em Wimblendon

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo da hierarquia mundial, criticou na segunda-feira a forma de designação dos cabeças de série do torneio de Wimbledon, que beneficia os resultados obtidos em relva, sem respeitar o "ranking" ATP.

"Não me parece bem, até porque apenas Wimbledon o faz", disse Nadal, que deverá ser relegado para terceiro cabeça de série, atrás do sérvio Novak Djokovic e do suíço Roger Federer, numa entrevista ao canal espanhol Movistar.