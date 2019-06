Philippe Coutinho "não sabe o que vai acontecer no futuro"

Depois de uma época menos conseguida, Philippe Coutinho, jogador que representa a equipa do Barcelona, apesar de ter contrato com a equipa por mais quatro anos, admite que "não sabe o que vai acontecer no futuro" relativamente à sua continuação nu clube catalão.

No entanto, o médio brasileiro garante que está "focado" na seleção do Brasil, que neste momento está a disputar a Copa América.

O Brasil, que garantiu o acesso aos quartos-de-final da competição, vai disputar um lugar nas meia-final contra o Paraguai na próxima sexta-feira.